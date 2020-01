Les Dossiers #5 - Europe 1 continue d’innover sur les nouvelles formes d’écoute

Sur ce sujet, Olivier Lendresse est ravi : "Notre priorité est de monétiser l’audio car nous avons une régie forte, puissante et qui connaît ce nouveau métier". La concurrence est de plus en plus forte mais le "marché français reste un marché où le replay reste majoritaire et nous complétons cette puissance avec le podcast", estime le directeur du numérique d'Europe 1. Pour conclure, sur le numérique, Europe 1 a de grandes ambitions avec comme leviers le podcast, son intégration encore plus optimale au sein des assistants vocaux et la redéfinition d’un site web qui mise sur l’audio au-delà d’un texte brut.