Les Assises du journalisme s'exportent en Tunisie

Les Assises internationales du Journalisme et de l’information ont été créées pour tenter de définir les conditions de production d’une information de qualité dans la France du XXIème siècle. Soutenue par l’ensemble des acteurs de la profession, respectueuse de la liberté de chacun, la manifestation se veut avant tout un lieu d’échange et de réflexion sur le journalisme et sa pratique, indépendant de toute tutelle. Un lieu ouvert aux journalistes et aux éditeurs, aux étudiants et enseignants, aux chercheurs, mais aussi et surtout aux citoyens.