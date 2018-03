Les Affaires sensibles de France Inter Entretien



Chaque présentation de son émission est une représentation, car Fabrice Drouelle n’est pas qu’un homme de radio, c’est aussi un véritable comédien qui se produit sur les planches de théâtre. C’est d’ailleurs pour sa double casquette que France Inter l’a choisi pour présenter Affaires sensibles dès 2014. 35 minutes en direct et sans filet relatant les grands faits divers, mais aussi l’histoire politique, culturelle et sociale d’une partie de la 5e République (notamment les décennies 60, 70, 80 et 90).

Fabrice est enfant de France Inter. "Dans ma famille, on écoutait le journal de 13h d'Yves Mourousi, et quand j’étais petit, je voulais être le monsieur qui parle dans le poste. Et en 1999, je me suis retrouvé à faire la présentation du journal de 19h", se souvient-il. Il a ensuite été aux commandes du 13/14, puis du 13h pendant 6 ans sur France Inter. Voilà un homme qui a réussi à vivre son rêve. Accès payant



