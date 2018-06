Les 60 ans du "Jeu des 1 000 euros" c'est pour le 22 juin

Léa Salamé, Frédérick Sigrist, Augustin Trapenard, Charline Vanhoenacker... et les auditeurs viendront répondre en duo aux questions de Nicolas Stoufflet et souffler les soixante bougies de l’émission.

Et durant toute la semaine (du 18 au 22 juin) plusieurs émissions seront enregistrées en public (lundi, mardi, mercredi et jeudi) en compagnie de l’Orchestre National de France puis à la Cinémathèque L’équipe de "La bande originale de Nagui" rendra également hommage à l’émission avec Louis Bozon, présentateur mythique du jeu de 1995 à 2008 et Patrice Leconte, réalisateur du film "Tandem".