Les 39 radios locales de la BBC célèbrent Noël

Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre, les auditeurs pourront écouter ces histoires incroyables sur leur radio locale de 9h à 10h ainsi qu'en rediffusion, chaque soir entre 21h et 22h. L'initiative Make a Difference avait été lancée au début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, sous la forme d'un tableau d'affichage virtuel pour ceux qui pouvaient offrir de l'aide et ceux qui avaient besoin de soutien. À ce jour, plus de dix millions de personnes se sont impliquées dans Make a Difference sur les 39 stations de radio locales de la BBC. Depuis début septembre, la BBC célèbre chaque héros local lors de cérémonies de remise de prix spéciales à travers le pays. À chacun de ces événements, 8 gagnants sont annoncés dans 8 catégories pour chaque station de radio locale.