Quelles sont les 15 applications TV/Radio les plus visitées en avril 2022 ? L'ACPM répond à cette question en publiant un Top 15 de celles qui sont les plus prisées par le public. Sans surprise, l'application de franceinfo arrive largement en tête avec près de 35 millions de visites. Outre les chaînes de télévision (BFMTV, France.tv, Arte, CNEWS...), on note la présence de France Inter (plus de 17 millions de visites), RMC (plus de 7 millions de visites), NRJ (près de 3 millions), France Bleu, Europe 1 et FIP.L'application Radio France se hisse à la 3e place. L'entreprise publique place 4 de ses 7 radios dans ce Top 15.Les principaux sont accessibles ci-dessous. L'intégralité est LÀ