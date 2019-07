LePOD, le 1er guide gratuit du meilleur du podcast

À l'intérieur des actualités, des portraits, interviews, enquêtes, agenda et événements, et une sélection éclairée et indépendante des meilleurs podcasts du moment. Avec des podcasts natifs et des podcasts de radio, il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités dans toutes les grandes thématiques : actualité, culture, voyage, fiction,... LePOD #2 sortira en octobre prochain pour mieux s'y retrouver dans la rentrée médiatique de l'automne et à l'occasion de la 2e édition du Paris Podcast Festival.Avec le site LePOD.fr et la newsletter du POD – qui sera distribuée gratuitement tous les mardis et vendredis à une première base de 6 000 passionnés d'audio digital –, le public pourra retrouver les actualités, les offres d'emploi et les nouveaux podcasts de la semaine en ligne.