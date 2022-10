Le régulateur français prend la présidence du REFRAM

"Les débats, d’une grande richesse, qui se sont déroulés pendant ces deux jours posent les bases d’une régulation plus juste et efficace des opérateurs numériques. Nous sommes ainsi convaincus que nous pouvons, ensemble, contribuer à mobiliser les acteurs étatiques, académiques et économiques de nos continents pour obtenir des avancées concrètes dans ce domaine : ce sera notre engagement d’ici la prochaine conférence des présidents du réseau fin 2024" a indiqué Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom et, désormais président du REFRAM. "Alors que le paysage audiovisuel et numérique traverse une période de transformations rapides, les travaux du REFRAM contribuent à adapter et préparer la régulation de demain".Vous pouvez retrouver l'ensemble des allocutions, tables rondes et interviews sur le site du REFRAM