Le quotidien L’Indépendant innove dans une webradio

Radio Indep affiche la particularité de produire des journaux en voix de synthèse, alias Léa. La rédaction opérant en web-first total depuis 2 ans, les rédacteurs cochent un topic "vocal" qui génère un flux RSS traduit en mode "text to speech". Webradio d’information, sa grille abrite également un panel de podcasts produits par le pôle audio du journal et des émissions thématiques (économie, sport, culture, conseils pratiques...). La campagne électorale qui s’ouvre et le suivi des clubs sportifs emblématiques du territoire de L’Indépendant donneront lieu à des directs, en itinérance ou dans le studio dédié.

Pour l’accompagner techniquement, le journal dont le siège est à Perpignan, a incubé Hello My Bot, une start-up catalane spécialisée dans les solutions vocales.