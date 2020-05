Le prochain RadioTour fera étape à Paris

Chaque partenaire disposera d'une salle dédiée et pourra ainsi accueillir des visiteurs en toute sécurité. Dans chacune des salles, le stream de la salle des conférences sera diffusé afin que chacun puisse suivre en direct les conférences sans être trop proches les uns des autres. Un direct sur internet sera réalisé la veille de l'événement pour inviter les professionnels à se rendre au STUDEC ou à entrer en contact avec les partenaires présents. Chaque partenaire répondra aux questions des internautes et pourra aussi être disponible pour les visiteurs présents au Studio École de France. Malgré la crise sanitaire encore prégnante et le manque de visibilité dans le secteur de l'événementiel pour les prochains mois, l'idée est de créer un événement "hybride" pour l'ensemble des professionnels en fonction de leurs disponibilités.





L'organisation de chaque RadioTour s'adaptera aux conditions et obligations du gouvernement sur la gestion des visiteurs et des partenaires dans l'objectif de garantir la sécurité des professionnels présents.