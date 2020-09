Le MAG 125 - RadioTour, c'est reparti pour cinq tours

présidente-directrice générale de Radio France, le président du CSA ainsi que le président de la Région Nouvelle Aquitaine.

Préparée par les Éditions HF, cette nouvelle édition du RadioTour prendra aussi les directions de Nancy (Grand Est) le 24 septembre, de Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur) le 8 octobre, de Montpellier (Occitanie) le 12 novembre et de Rennes (Bretagne) le 3 décembre. À chaque étape, grâce au soutien de partenaires institutionnels et privés, ces journées exclusives et gratuites permettent de répondre aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain. De plus, en partenariat avec le CSA et le WorldDAB, deux autres dates spéciales sont à noter. Le lancement du DAB+ à Toulouse, le 5 novembre à l'Hôtel de Région et à Bordeaux le 6 novembre à la MECA. Bordeaux accueillera laInscriptions rapides et gratuites sur radiotour.fr