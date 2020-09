Le podcast d’entreprise, un enjeu stratégique pour le développement BtoB de Tootak €

LLPR - Pourquoi ce changement de cap du BtoC au BtoB ?

Pierre Denis - Quand j’ai analysé le marché il y a 3-4 ans, mon intuition de départ, c’était le BtoB. Avec ce type de business, j’envisageais environ 15% du CA. Mais à l’époque, les applications audio n’étaient pas encore à la hauteur en termes de qualité sonore et d’UX design. On était alors loin de ce que proposait la vidéo, plus "user friendly". Ma priorité est devenue le BtoC.

Mais vers novembre 2020, on s’est aperçus que les levées de fonds n’étaient pas suffisantes, et puisque l’univers de l’audio est désormais prêt, je suis revenu à mon intuition première. On garde l’application Tootak en BtoC qui tourne très bien, avec 17 000 auditeurs par semaine. Maintenant, avec Tootakpro, on se concentre sur le BtoB avec un focus sur le podcast d'entreprise et ensuite, on pourra penser de nouveau au livre audio, qui sera finalement notre troisième phase de développement.