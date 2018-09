Le nouvel album du groupe Zenzile sur la webradio Reggae Connection

L'album "Zenzile 5+1, Zenzile meets Jay Ree" sortira en effet en octobre prochain et marque un retour aux sources et aux inspirations musicales du groupe : le Dub. Véritable pionnier de ce style en France depuis plus de 20 ans, le groupe est accompagné sur ce projet du chanteur de City Kay Jay Ree qui apporte ainsi sa couleur à l'album. Une belle découverte musicale à faire sur Radionomy, la plate-forme qui diffuse la radio depuis sa création.