Le nouveau visage de la RNT en 2020

Dernier enseignement : les multiplex locaux se concentrent désormais sur les seuls 30 plus grands bassins de population français. La carte montre assez clairement le changement de politique, puisque les régions de l'ancien calendrier disposent de nombreux allotissements locaux (zones autour de Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes) tandis que la plupart des nouvelles devront se contenter d'un seul bassin couvert.

Au final, les auditeurs des plus grandes villes pourront se retrouver avec jusqu'à 65 radios numériques (2 multiplex locaux, 1 étendu, et 2 nationaux - chacun offrant jusqu'à 13 radios). Une offre décuplée et une fidélité accrue grâce à l'écoute en mobilité qui surpassera techniquement la FM et la 3G/4G.