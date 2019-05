Le groupe Lagardère s'implique dans l'opération DuoDay

Concrètement, plus de 180 salariés des principales sociétés du groupe Lagardère (Hachette Livre, Lagardère Travel Retail, Lagardère Live Entertainment, Lagardère News, Lagardère Paris Racing, Lagardère Ressources, Lagardère Sports ou encore Lagardère Studios) se sont portés volontaires pour accueillir et accompagner, en duo, une personne en situation de handicap pendant cette journée.

Rappelons que ce 16 mai, l'opération DuoDay permettra la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associations. Objectif : ensemble, dépasser les préjugés et avancer vers l’inclusion.