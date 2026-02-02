Le format qui bouscule : 15 minutes pour repenser la radio

Vous aimerez aussi
Le Paris Radio Show 2026 se démarque avec un dispositif inédit et percutant baptisé Animactions. Proposé au sein du Forum TDF, ce format court de 15 minutes promet une plongée rapide mais dense dans les enjeux stratégiques, technologiques et éditoriaux de la radio d’aujourd’hui. Pensées comme des capsules d’intelligence appliquée, les Animactions visent à transmettre en un temps record des pratiques concrètes, validées par le terrain, autour de problématiques actuelles.
De la découvrabilité des contenus sonores, à la croissance européenne du média radio, ces séquences rassemblent une parole éclairée, issue de professionnels en prise directe avec les mutations du secteur.
Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action !
