Lundi 2 Février 2026 - 09:50

Le format qui bouscule : 15 minutes pour repenser la radio


Les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show accueillera un format aussi agile qu’efficace : les Animactions. Ces mini-conférences de 15 minutes rythmeront le Forum TDF et mettront en lumière les usages, pratiques et retours d’expérience de figures reconnues de l’univers audio européen.



Le Paris Radio Show 2026 se démarque avec un dispositif inédit et percutant baptisé Animactions. Proposé au sein du Forum TDF, ce format court de 15 minutes promet une plongée rapide mais dense dans les enjeux stratégiques, technologiques et éditoriaux de la radio d’aujourd’hui. Pensées comme des capsules d’intelligence appliquée, les Animactions visent à transmettre en un temps record des pratiques concrètes, validées par le terrain, autour de problématiques actuelles.
De la découvrabilité des contenus sonores, à la croissance européenne du média radio, ces séquences rassemblent une parole éclairée, issue de professionnels en prise directe avec les mutations du secteur.
