Le concert gratuit "Tadao-Horizon Music Live" à Liévin

En présence de Maëva Coucke, Miss France 2018, cette soirée sera présentée par Camille Cerf, Miss France 2015, et Cyril Jamet, animateur du morning sur Horizon. Plus de 12 000 personnes devraient assister à ce concert en gagnant leurs places en écoutant Horizon sur 88 à Béthune et à Lens, sur 98.5 à Arras. Depuis 2016, Horizon multiplie les concerts gratuits. Stars françaises et internationales se succèdent lors des spectacles que la radio de l'Artois offre à ses auditeurs : Jimmy Somerville, Vianney, Joyce Jonathan, Julie Zenatti, la troupe de la comédie musicale " Les Dix Commandements ", Lilian Renaud, Amine, Corson, Zaho, Léa Castel, Mickaël Miro, ou encore Cock Robin... En tout, près de 70 000 personnes ont déjà assisté à ces concerts à Béthune, Harnes et Lens.



Horizon se positionne comme "la radio de l'Artois". Elle s'adresse à un public familial et populaire. Chaque semaine, elle attire 153 400 auditeurs du Pas-de-Calais. Elle doit son succès à son "ton positif et convivial". Les infos nationales mais surtout locales, les jeux et aussi la musique avec les tubes 80 et les Hits lui permettent de séduire chaque jour un peu plus. Sans oublier les nombreux tuyaux quotidiens des auditeurs concernant le trafic routier, les radars mobiles…