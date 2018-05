Le concert "Tadao-Horizon Music Live" est complet

Suite à ce succès annoncé, la radio a pris les choses en mains : "on a décidé deux choses nouvelles. Nous proposerons une émission spéciale ce samedi dès 15h. Nous installerons nos studios directement au cœur du Stade couvert Aréna Liévin pour faire vivre aux auditeurs les coulisses de cet événement et en recevant les artistes tout au long de l'après midi et en faisant vivre les préparations. Et puis, nous diffuserons en direct sur Horizon l'intégralité du concert pour faire vivre ce très grand moment à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de remporter leurs places" a déclaré Julien Mano.