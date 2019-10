Le chanteur Black M au Havre avec NRJ

Pour la première fois avec la première radio musicale de France au Havre, Black M interprètera quelques-uns de ses succès. Nommé dans la catégorie "Clip de l’Année" pour les NRJ Music Awards 2019, il offrira pendant l’émission spéciale, gratuite et ouverte à tous des places pour la cérémonie musicale du 9 novembre au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (lire également ICI ).Diffusée en direct de Cannes sur TF1 et NRJ le samedi 9 novembre, cette 21e édition des NRJ Music Awards sera présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès à Cannes.