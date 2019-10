NRJ Music Awards : le plateau d'artistes s'enrichit

TF1 et NRJ ont confirmé la présence de Sam Smith, Pedro Capo, BigFlo & Oli, Dadju, Roméo Elvis, Boulevards des Airs, Claudio Capéo, Vitaa & Slimane sur la scène de cette 21e édition des NRJ Music Awards. Ils rejoignent plusieurs interprètes qui ont déjà confirmé leur présence comme les Jonas Brothers, Angèle, Aya Nakamura, Jenifer, Kendji Girac ou encore Matt Pokora et Soprano.

Diffusée en direct de Cannes sur TF1 et NRJ le samedi 9 novembre, cette 21e édition des NRJ Music Awards sera présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès. oulignons qu'à 00h20, et pour fêter les 20 ans des NRJ Music Awards, TF1 proposera un documentaire dans lequel les artistes reviendront sur les moments culte de l’émission.