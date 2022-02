Le World Radio Day aura lieu le 13 février

La radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus accessibles au monde, selon différents rapports internationaux. Le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la radio est donc consacré à "La radio et la confiance". L' UNESCO invite toutes les radios du monde à se joindre aux célébrations de la 11e Journée mondiale de la radio et à partager leurs activités sur le site web de l'UNESCO.À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2022, l'UNESCO appelle toutes les stations de radio du monde entier à célébrer la 11e édition de cet événement et plus d'un siècle de radio.