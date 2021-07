Le VRB Tour : 3 jours de fête pour l'anniversaire de SUN

Du vendredi 9 au dimanche 11 Juillet 2021, SUN invite petits et grands, auditeurs et non auditeurs, gens d’ici et d’ailleurs, à prendre part à un festival itinérant gratuit, le VRB Tour pour vélo-radio-bateau, passant par les trois villes-étapes où SUN a installé ses studios : Nantes, Cholet et Saint-Nazaire. L’objectif ? Mettre en avant la richesse naturelle, culturelle, patrimoniale, sportive... du territoire ligérien en allant à la rencontre des acteurs, talents, habitants... de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. L’itinéraire parcouru et les animations organisées dans chacune des villes seront également vécus à l’antenne.Le programme complet est accessible ICI