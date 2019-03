Le SNRL se mobilise aux Assises du journalisme

Un collectif de plusieurs acteurs réaliseront une radio temporaire pour les assises internationales du journalisme de Tours: CitéRadio, la radio des Assises du journalisme jusqu'au 17 mars avec un programme diffusé en direct des Assises du 13 au 16 mars 2019. L’année dernière, ce collectif était constitué du Club de la presse Centre-Val-de-Loire, de l’association Les Amis de la Radio, de RCF Tours, du cercle digital et du SNRL. Les radios ont tout à loisir de participer à cette action, soit en rediffusant les programmes, les ateliers ou les débats, soit en réalisant des chroniques ou une émission sur le thème de cette année : Assises 2019. "Nous mettons en place une structure logistique vous permettant d’avoir sous forme de podcasts automatiques les captations des ateliers et des débats ainsi que les flux des ateliers. Les fichiers podcast seront coupés chaque heure" explique le SNRL.Pour les obtenir, il vous faut envoyer un email à Bruno Delor et vous recevrez en retour un lien vous expliquant la procédure ainsi que le mot de passe pour y accéder.