Le SNRL en appelle au Ministre de la culture

Entre temps, le SNRL, membre du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, est devenue la première organisation patronale représentative en nombre d'entreprises adhérentes dans la "Convention Collective de la Radiodiffusion" ainsi que dans la Convention Collective des journalistes, devant les radios privées au poids économique plus important. Le syndicat rappelle au nouveau Ministre que la radiodiffusion associative, avec ses 680 entreprises de l'économie sociale, ses 2 600 salariés - dont 300 journalistes- et ses 20 000 bénévoles, exerce ses activités en complémentarité avec le service public et le secteur privé lucratif. Ce secteur de l'audiovisuel, "particulièrement innovant et créateur d'emplois pérennes" exploite plus de 15% des fréquences hertziennes de notre pays et passionne près de 2 millions d'auditrices et d'auditeurs.