Le SIRTI dévoile le score d'impact carbone des radios locales

Alors que l’empreinte carbone est devenue un enjeu de responsabilité pour les médias mais aussi un enjeu économique et réglementaire, les radios indépendantes ont souhaité réaliser en lien avec Bilobay des indicateurs qui vont permettre de monitorer leurs activités. Pour mettre en place ces indicateurs qui concernent près de 150 radios ayant chacune des formats spécifiques, quatre radios référentes, de bassins d’audience différents, ont accepté d’évaluer leur empreinte carbone, certaines émettent à l’échelle d’un département, d’autres de plusieurs départements, d’une région ou de plusieurs régions (parmi les quatre radios auditées, une radio touche un peu plus de 15 000 auditeurs chaque jour, une autre, plus de 50 000, une troisième plus de 230 000, et une dernière écoutée par 450 000 personnes chaque jour).