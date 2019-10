Le "Prix de la Page 111" en direct sur Radio Nova

Pour rappel, il s’agit d’examiner toutes les pages 111 de tous les romans écrits en langue française et publiés en cette rentrée littéraire, en considérant cette page 111 comme "une œuvre d'art à part entière, du premier au dernier mot, du premier au dernier signe de ponctuation, comme si l’auteur n’avait rien écrit d’autre". En analysant cette page, en évaluant le style, le vocabulaire, la psychologie des personnages, la qualité des dialogues, pour tenter de répondre à ces questions : est-ce que la partie vaut pour le tout ?

Les auditeurs ont rendez-vous ce jeudi de 21h à 23h, à l'occasion d'une émission en public et en direct sur Radio Nova, le temps d’une "Nova Book Box" présentée par Richard Gaitet et réalisée par Sulivan Clabaut.