Le Pôle Radio du Groupe Rossel mise sur la digitalisation

Conçus en responsive design et avec une nouvelle présentation, les nouveaux sites du pôle radio Rossel ont été repensés pour offrir la meilleure expérience de navigation possible. Le premier site disponible est celui de Contact FM. Suivront ceux de Champagne FM et RDL. Le pôle radio Rossel a rejoint le projet de sites en marque blanche des Indés Radios pour bénéficier d’un CMS très complet, performant et tourné vers les besoins de la radio. En complément, un développement spécifique sur l’ergonomie et l’esthétisme du site a été demandé pour créer une vraie différence d'univers de nos radios. Une nouvelle ergonomie résolument tournée vers l’esthétisme, le graphisme, et la lecture sur devices mobiles (le mode de lecture de 90% des utilisateurs du pôle).