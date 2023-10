Le Podcasthon revient en mars 2024

Ce Podcasthon est une opération qui joue, sans le vouloir, le rôle de baromètre. Outre le seul aspect lié à l’audience numérique, cette opération va aller plus loin : elle permet de mesurer l’engagement des auditeurs. On va donc pouvoir observer si l’adhésion d’un podcasteur peut se transformer en abonnement. Car dans le monde du podcast, il y a une différence entre adhésion (on adhère à un podcast et notamment à son contenu) et abonnement (on verse son obole pour soutenir le podcast ou avoir accès, par exemple, à des contenus exclusifs).

À grande échelle, ce Podcasthon permet donc de mesurer, d’estimer, d’évaluer et de peser l’engagement des auditeurs. Un engagement qui, vous l’avez compris, devra aller bien plus loin que la seule capacité à provoquer une écoute régulière.