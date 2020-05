Le Philhar' met en ligne 12 tutoriels "pour jouer comme les grands"

Dans ce cadre particulier, les musiciens proposent des vidéos qui illustrent les grandes familles d'instruments de l'orchestre : cordes, bois, cuivres, ainsi qu’un tutoriel percussion et des oeuvres parmi les plus emblématiques du répertoire classique, en particulier symphonique.

Adaptés aux jeunes instrumentistes ayant 1 à 2 ans de pratique musicale, les tutoriels sont ainsi régulièrement mis en ligne sur francemusique.fr, la chaîne Youtube de France Musique et sur les réseaux sociaux de Radio France, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et d'Orchestre à l'École.