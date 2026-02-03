La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 3 Février 2026 - 15:15

Le Paris Radio Show ouvre ses portes sous le signe de l’IA et des usages audio


La 21e édition du Paris Radio Show s’est ouverte ce matin à La Bellevilloise. L’intelligence artificielle a marqué le lancement officiel de l’événement, avant les prises de parole institutionnelles et la restitution du baromètre SociAudio. Conférences, animations et remise de prix ont rythmé cette première journée, marquée par une affluence soutenue dans les salles comme sur l’espace exposants.



La première journée du Paris Radio Show a officiellement débuté ce matin avec une ouverture placée sous le signe de l’intelligence artificielle, à travers une vidéo spécialement conçue pour l’événement et portée par Nikola Tesla. La matinée s’est poursuivie avec l’intervention de Romain Laleix, président du groupe "Radio et audio numérique" de Arcom, avant la restitution du baromètre SociAudio, attendue par les professionnels du secteur. Tout au long de la journée, conférences, animations et remises de prix se sont succédé dans un contexte de forte fréquentation, aussi bien dans les salles de conférence que sur les stands des exposants.
Un démarrage dynamique qui donne le ton, avant un dernier rendez-vous attendu ce mardi à partir de 10h pour la deuxième et dernière journée du PRS.












Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé...


