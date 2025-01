Le Paris Radio Show ? Dense et intense !

“Audio Intelligence”. C’est la colonne vertébrale de cette nouvelle édition qui s’articulera autour de trois axes de discussion : l’intelligence artificielle versus l’humain, la proximité versus la globalisation et le numérique versus l’hertzien. Autant dire que toutes les problématiques actuelles et futures y seront abordées, épongées, disséquées et partagées. Comme chaque année, l’objectif est d’anticiper les grands bouleversements du secteur afin de mieux y faire face.

Ce mardi 28 janvier à 10h30, le Paris Radio Show donnera immédiatement la température en s’interrogeant sur la fin de la FM et donc, sur la promesse du numérique. Si, en France, un paysage tout-numérique est envisagé dès l’année 2033, nos voisins belges et suisses ont pris une sérieuse avance. Dans l’histoire de la radio, le tout-IP et le tout-DAB sont probablement les deux sujets majeurs et déterminants depuis l’arrivée de la FM en 1981.