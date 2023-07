Le NRJ Summer Tour est de retour avec 5 partenaires

Au programme de cette nouvelle et prochaine édition : un village de 800 m2 avec des animations gratuites placées sous le signe de la détente, des shows, des concerts et des cadeaux, ouvert à tous et installé dans 10 villes. Cet été, le NRJ Summer Tour fera étape au Grau-du-Roi (le 1er août) Port Leucate (le 3 août), Narbonne (le 4 août), Argelès-sur-Mer (le 5 août), Biscarosse (le 7 août), Royan (le 9 août), Saint-Nazaire (le 10 août), Saint-Jean-de-Monts, (le 11 août) Ouistreham (le 13 août) et Trouville-sur-Mer (le 14 août).Basic Fit, Prévention MAAF, La Poste Mobile, Petits Frères des Pauvres et O2 Services sont les partenaires de cette nouvelle édition et proposeront de nombreuses animations et des "live expériences".