Le "NRJ Music Tour" revient en Belgique

Le "NRJ Music Tour" est la plus grande tournée musicale gratuite européenne. Après une année 2020 particulièrement compliquée et éprouvante, c'est enfin le temps des retrouvailles entre l'équipe NRJ et son public. Ce premier concert de l'année 2021 sera l'occasion de faire la fête avec sur scène Alvaro Soler, Soolking, Kungs, Charles, Matt Simons, Doria D, Maisie Peters, Ofenbach, Delta, JC Stewart, Amel Bent et Soprano. Le jour J, Wendy et Khalid animeront une émission en direct du WEX, de 16h à 20h, en direct sur NRJ Belgique.

Bien que le "NRJ Music Tour" soit un événement gratuit, les places sont limitées. Il est impératif que le public se procure des tickets afin de pouvoir assister à l’événement ! La billetterie ouvrira le 28 septembre à 9h via NRJ.be.