Le NRJ Music Tour arrive à Compiègne

Avec plus de 50 villes dans le monde et plus de 2 millions de spectateurs, la plus grande tournée musicale gratuite poursuit sa route et s’arrête à Compiègne le 30 avril. Comme d'habitude, NRJ proposera une émission spéciale en direct et en public à partir de 14h. NRJ Compiègne (103.3) s’installera en direct du Eap’s Café (6, place du Marché aux Herbes) avec les artistes du concert. Pour cette émission spéciale, animée par Julien, ils partageront un moment privilégié avec les Compiégnois, avant leur montée sur scène le soir-même. En tweetant sa ville et le nom de sa star NRJ préférée avec le hashtag #NMTCompiègne, un auditeur, tiré au sort aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix. Les sites nrj.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert.