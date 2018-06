Le NRJ Music Tour à Disneyland Paris

À l’occasion du lancement de "L'été des Super Héros Marvel" de Disneyland Paris, NRJ privatisera pour ses auditeurs le parc Walt Disney Studios avec l'organisation d'un concert NRJ Music Tour, présenté par Double F, qui aura lieu de 21h30 à 23h30 et six attractions seront ouvertes toute la soirée de 20h30 à minuit. Plus de 5 000 auditeurs sont attendus. Par ailleurs, et comme à son habitude, NRJ fera vivre cet événement à tous les fans connectés en suivant le hashtag #NRJMusicTourDisneyLandParis sur les réseaux sociaux de la radio.Les sites nrj.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images du concert, les interviews des artistes...

Les places sont actuellement à gagner sur l’antenne de NRJ et le site web.