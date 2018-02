Le MAG 97 - Les radios associatives cherchent un nouveau modèle



C’est inédit et symbolique de la radio associative version 2018. Quatre stations de catégorie A diffusant sur le département de l’Isère, Radio Grésivaudan, Radio Alto, Radio St Ferreol et News FM, viennent de créer un poste d’agent administratif commun. Une décision qui répond à cette nouvelle donne d’une baisse drastique des ressources publiques, du gel des emplois aidés, de la baisse de la subvention d’exploitation du FSER en 2017 mais aussi celles, précieuses, habituellement débloquées par les collectivités locales confrontées à un resserrement drastique de leurs finances. Accès payant



