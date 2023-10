Le MAG 156 - 100% Radio, 100% ultralocale et 200% de projets

Depuis cette rentrée, Fred et Carine réveillent le Sud. Fred, transfuge d'Activ Radio et de Radio Scoop Saint-Étienne, et Carine, venue de France Bleu, ont pris les rênes de la matinale. "Nous avons fait confiance à ce que Fred nous a proposé à son arrivée. C'est un programme très souriant, avec de la bonne humeur et de l'humour, se félicite Olivier Fabre. Carine apporte son talent. Elle est très pétillante et drôle. Elle connaît très bien la région, c'est aussi notre ambassadrice sur Toulouse."

Cette matinale est ponctuée d'informations, avec un bulletin toutes les demi-heures et un rappel des titres aux quarts d'heure. "Nous avons un expert météo, Paul-Frédéric Casset, qui dispose de sa propre station météorologique. Nous avons également la chance d'avoir Thierry Garcia, humoriste qui a travaillé pour Les Guignols de l'Info sur Canal. Nous suivons également l'actualité du rugby, qui fait partie de l'ADN de notre région", ajoute Olivier Fabre. Il insiste sur l'importance de l'amour du rugby dans la région. "Nous dédions des émissions au Stade Toulousain et au Castres Olympique. La Coupe du monde de rugby a également été largement relayée sur notre antenne."