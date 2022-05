Le MAG 142 - Le Salon de la radio devient le Paris Radio Show

Ainsi, l’équipe organisatrice tire profit de ces deux saisons aphones et atones pour dévoiler un nouvel évènement qui puise son ADN dans ce qui a fait le succès du Salon de la radio, qui devient le Paris Radio Show. Désormais, il sera organisé au début du mois de juin, à quelques semaines de la fin de la saison, pour les trois prochaines années à La Seine Musicale, lieu atypique dédié à la musique et situé sur l’île Seguin à Boulogne. Plus encore, il coïncide avec la Fête de la Radio qui devient annuelle. L’association, qui développe cette Fête de la Radio en lien étroit avec l’Arcom, a été créée il y a quelques mois. Elle est présidée par Lionel Guiffant, directeur de RCS Europe. Elle tiendra une place centrale lors du Paris Radio Show et appelle d’ores et déjà les radios françaises à participer pour mettre en avant les atouts de notre média. À La Seine Musicale, la Fête de la Radio promet aussi de rassembler les plus grands dirigeants du paysage radiophonique et audio français.