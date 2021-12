Le MAG 137 - Amazon Music se lance à son tour dans les podcasts  €

Il y a des signes qui ne trompent pas, comme celui de parvenir à échanger quelques mots avec Craig Strachan, Head of Podcasts chez Amazon Music, en charge de l'Europe, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, entre une présence à Médias en Seine, un vol pour Londres et bien d’autres déplacements qui ne font que confirmer les ambitions d'Amazon Music dans le déploiement de sa stratégie de podcasts. Tour d'horizon d'un ambitieux qui ne se contentera pas uniquement d'un rôle de figurant.