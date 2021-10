Le MAG 136 - Le Groupe M6 accélère dans les podcasts €

"Le terrain du digital est illimité pour étoffer encore plus notre offre." Il n’en faut pas plus lorsque l’on échange avec Éva Respaut, directrice des activités digitales au sein du Groupe M6 pour comprendre que son groupe est pleinement investi dans les podcasts et tient à y prendre toute sa part. Après deux années de "test and learn", le Groupe aborde cette rentrée avec plus de certitudes et une ligne claire : se recentrer sur les thématiques les plus fortes, celles qui réunissent le plus de monde.