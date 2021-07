Le MAG 134 - Christophe Cessieux, l'aficionado du vélo Rédigé par Julien Boujot le Jeudi 15 Juillet 2021 à 07:50 | modifié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 07:50



"C'est ma passion, j'attends le Tour avec impatience tous les ans." Christophe Cessieux Depuis le 26 juin et jusqu'au 18 juillet, il est à la tête de l'Intégrale Tour, présent à l'antenne depuis… 2001. "Alain Weill voulant tout miser sur le sport, il avait décidé d'envoyer une équipe plus fournie que prévu, alors que nous n'avions pas encore le matériel adéquat. Nous étions partis en voiture au dernier moment… avec des conditions techniques folkloriques à l'époque !" se souvient le journaliste, heureux de commenter la double ascension du mont Ventoux par Julian Alaphilippe ou encore Mathieu van der Poel, petit-fils d'un certain… Raymond Poulidor. Cet été, Christophe Cessieux va couvrir sur RMC ses sixièmes Jeux olympiques d'été, animant l'une des tranches horaires prévues en journée. Mais l'évènement qu'il languissait le plus de retrouver a lieu juste avant : son vingtième Tour de France ! "C'est ma passion, j'attends le Tour avec impatience tous les ans. C'est un bonheur de repartir avec une équipe qui est vraiment une bande, dont Cyrille Guimard, qui était déjà mon consultant à Europe 1", explique-t-il.Depuis le 26 juin et jusqu'au 18 juillet, il est à la tête de l'Intégrale Tour, présent à l'antenne depuis… 2001. "Alain Weill voulant tout miser sur le sport, il avait décidé d'envoyer une équipe plus fournie que prévu, alors que nous n'avions pas encore le matériel adéquat. Nous étions partis en voiture au dernier moment… avec des conditions techniques folkloriques à l'époque !" se souvient le journaliste, heureux de commenter la double ascension du mont Ventoux par Julian Alaphilippe ou encore Mathieu van der Poel, petit-fils d'un certain… Raymond Poulidor. Accès payant Déjà inscrit ? Le MAG 134 - Christophe Cessieux, l'aficionado du vélo Rédigé le Jeudi 15 Juillet 2021