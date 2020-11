Le MAG 127 - RTS : l’aventure familiale continue

Des dizaines de bénévoles et de correspondants locaux rejoignent Gérard et Madeleine dans l’aventure. Depuis ses origines, RTS est une radio de terrain, au plus proche de l’actualité et de ses auditeurs. C’est aussi une radio qui veut gagner du terrain. "Pendant 23 ans, nos parents se sont battus pour obtenir des fréquences et améliorer leurs conditions de diffusion mais en vain. Ils obtiendront seulement quatre fréquences : Sète, Lodève, Le Vigan et Tuchan. Une situation injuste pour ceux qui parmi tant d'autres ont fait la FM depuis 1982. Cependant, ils ne baisseront pas les bras et nous transmettront cette pugnacité. En 2005, la radio obtient une autorisation d'émettre sur la zone administrative de Montpellier en isofréquence. Puis en 2006 lorsque nous reprenons la radio avec mon frère (NDLR : François-Xavier Delacoux), nous obtenons des fréquences sur Nîmes, Avignon, Narbonne et Béziers." En 1998, RTS rejoint Les Indés Radios. Madeleine, Diane et François-Xavier transforment la structure associative en SARL en 2006, après le décès de Gérard.