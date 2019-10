Le MAG 115 - Radio Scoop drague les auditeurs digitaux Rédigé par Loïc Couatarmanach le Vendredi 18 Octobre 2019 à 06:28 | modifié le Vendredi 18 Octobre 2019 à 07:00





Et Radio Scoop fait fort en matière de visites : au 1er semestre 2019, le site et l'appli mobile enregistraient 8 827 685 visites et 19 663 004 pages vues. "Chez moi, je n'ai plus de radio FM, je la consomme différemment." Le digital offre de nouveaux produits. "Aujourd'hui, on peut comparer un spot radio à une publicité display sur internet." On a aussi de plus en plus d'articles sponsorisés, ça compense les recettes publicitaires à l'antenne qui sont en baisse. "On peut aussi différencier la vente de spots publicitaires sur un de nos streams par rapport à d'autres spots sur la FM." Là aussi, ce sont des revenus supplémentaires, c'est aussi le digital qui apporte ça. "Concernant la communication, les réseaux sociaux et ce qu'on y met apportent énormément en termes de communication aux radios. On retransmet en live nos événements sur les réseaux sociaux. On retransmet les concerts en vidéo sur le digital et ça apporte une audience plus large, car il y a une grosse communauté de fans ! Il y a des artistes qui ont des communautés de fans partout en France qui veulent voir le concert sur internet."