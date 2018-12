Le MAG 106 - Radio stars €

Michel Cymes sur RTL, Anne Roumanoff sur Europe 1, Élodie Gossuin sur RFM… L’un est médecin de métier, l’autre humoriste et la dernière, ex-Miss France. Ils ont tous eu une première vie et sont la preuve que la reconversion est possible, surtout en radio. Pour Michel Cymes, l’aventure radio a commencé en 1990 alors qu’il envoie des chroniques scientifiques à Europe 1. Un désir lointain qu’il souhaitait assouvir. Aujourd’hui, il présente un billet médical tous les jours, dans la matinale de RTL. C’est l’un des rares à s’être présenté de lui-même à une radio il y a plus de vingt ans. Aujourd’hui, les grands groupes sont gourmands de personnalités publiques pour gonfler les équipes et apporter une certaine notoriété aux émissions.