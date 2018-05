Le MAG 100 - La radio de demain s'invente aujourd'hui

"Les radios auraient pu s’endormir sur la FM, elles sont sur le qui-vive !"

Je dois avouer que je ne m’attends pas à un développement exponentiel des chiffres d’affaires, des audiences, des subventions et même des podcasts (natifs ou non). Si le coût de production et de diffusion de la radio est moins important que celui de la presse ou de la télévision, il n’est pas inenvisageable de continuer à voir arriver des fermetures, achats, fusions comme dans la presse quotidienne. Mais comment prévoir l’innovation, la créativité, la singularité, le talent, la qualité que les nouvelles technologies pourront aider à exprimer autrement et qui sont les principales sources de renouvellement ? Les radios auraient pu s’endormir sur la FM, elles sont sur le qui-vive !De Palo Alto – connu pour avoir quelques années d’avance sur les mœurs et les technologies et pour préparer la voiture automatique (donc potentiellement sans radio, mais à ce jour pas sans accident) – où je vous parle, je peux vous dire que les radios sont toujours sur la bande FM en anglais, espagnol ou chinois ! L’un des devoirs des chercheurs est d’être prudent, surtout en ce qui concerne l’avenir et même lorsqu’on a consacré un numéro entier des Cahiers d’Histoire de la Radiodiffusion à "La radio du futur" (n135, 2017). Mais si les livres ont survécu aux journaux, les journaux aux cinémas, les cinémas aux radios, les radios aux TV, les TV à internet, la radio semble avoir un bel avenir devant elle. Rappelons que c’est le seul média à occuper – hier uniquement et aujourd’hui principalement – l’un de nos 5 sens (l’ouïe) et que l’iconoclasme continue de faire des émules.