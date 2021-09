Le "Horizon Music Live" fait son grand retour

Plus d’un an après la dernière édition, Horizon et la Ville de Lauwin-Planque remontent sur scène, et renouent avec ce beau rendez-vous, très attendu dans l’Artois. Comme an 2019, ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui sont attendues.

Ce samedi 25 Septembre, dès 20h, se produiront à la Plaine de Jeux de Lauwin-Planque : Claudio Capéo, Cephaz, LEJ, Sound of Legend, Native... Plusieurs artistes issus de la région comme Trois Vagues , Ted Morris, Citham et Quentin … viendront s’ajouter à la programmation, et rappeler qu’ Horizon est avant tout "une radio de proximité, et un acteur majeur dans la découverte des talents de la région". Ce "Horizon Music Live" se positionne comme une belle affiche pour permettre à la radio, première station à Lens, Béthune et Arras, de renouer avec le goût de la fête, au plus près de ses auditeurs.