Le Groupe 1981 poursuit le développement de ses contenus numériques

Les radios thématiques du Groupe abordent la rentrée autour d’une promesse : offrir aux auditeurs des formats musicaux uniques dans le paysage radiophonique. À commencer par Oüi FM, la seule radio authentiquement rock qui voit arriver, pêle-mêle, une nouvelle matinale incarnée par Lionel Martin et deux rendez-vous signatures. Le premier fait appel à l’incroyable histoire de Oüi FM : "Oüi FM Memories" qui puise dans 30 ans d’archives de la radio pour faire redécouvrir aux auditeurs des séquences oubliées avec des extraits d’interviews ou de concerts privés des plus grands artistes de la légende du rock. Second rendez-vous, "Bring the noise", l’émission culte et disparue de OÜI FM, renait et complète une grille des programmes plus riche que jamais afin de révéler le meilleur de la nouvelle scène alternative rock française.