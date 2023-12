La régie du Groupe 1981 enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 6%

"Pour progresser, la publicité locale doit se réinventer à la fois pour contenir la durée publicitaire et rester attractive pour les annonceurs en tirant parti de la force d’un média local. Si les campagnes de spots, le sponsoring et les partenariats restent le fer de lance du média radio, le brand content est aujourd’hui incontournable, dans une approche renouvelée" explique la régie.

La Régie 1981 a en effet profondément revu son offre autour de contenus attractifs. Trois formats ont été plébiscités par les annonceurs avec à chaque fois un relai antenne en live, des articles web et un podcast associé. Dans chacun de ces formats, l’antenne s’engage pour aller au-delà de la promotion de l’annonceur et mettre en avant ses valeurs, une approche innovante.