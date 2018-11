Le Groupe 1981 fait le pari du DAB+

Ainsi pour l’appel sur 15 zones, le groupe présente la candidature de ses radios Latina et Swigg sur l’ensemble des zones, Vibration (zones de Dijon, Besançon, Orléans, Poitiers, Tours). Forum (zones d’Orléans, Poitiers, Tours, La Rochelle), Synapse (zones d’Avignon, Toulon), Wit FM (zones de La Rochelle, Bayonne, Pau) et Blackbox (zone de Bayonne). Synapse est un nouveau projet de radio, née de la collaboration du groupe 1981 avec la webradio Vitaazur. Cette radio est dédiée aux artistes de la région Provence - Alpes -Côte d’Azur et au tourisme. Concernant l’appel d’offre métropolitain, le groupe a présenté la candidature de Latina et une toute nouvelle radio : Yin. Yin revendique un format original, "inconnu en radio", centrée sur le bien-être et le développement personnel? Relaxation, méditation, conseils et écoute... Yin veut prendre soin de ses auditeurs.