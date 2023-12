Le Grand Concert de Noël de Radio Classique à Paris et à Bordeaux

À l’image du célébrissime Concert du Nouvel An viennois, Paris a désormais son Grand Concert de Noël : un événement musical "féérique et chaleureux", dans l’esprit des fêtes de fin d’année. Après le succès des éditions précédentes, Radio Classique organise une nouvelle édition au Théâtre des Champs-Élysées pour vivre en musique la magie de Noël, avec les chefs-d’œuvre les plus festifs et les plus beaux chants de Noël. Trois "Concerts de Noël" y sont prévus : vendredi 15 décembre 2023 à 20h ainsi que samedi 16 décembre 2023 à 15h et 20h. Ce Concert de Noël proposera aussi 4 dates à l'auditorium de Bordeaux, ce jeudi 14 décembre 2023 à 20h, ce vendredi 15 décembre 2023 à 20h, ce dimanche 17 décembre 2023 à 11h ainsi que ce dimanche 17 décembre 2023 à 15h.